В Новороссийске введут новую систему оценки управляющих компаний

Власти Новороссийска планируют ввести новые критерии оценки эффективности работы управляющих компаний. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Григорий Ерылкин.

По его словам, на совещании под председательством и.о. замглавы Новороссийска Рафаэля Беглярова власти совместно с общественниками сформулировали список из пяти новых критериев оценки деятельности УК.

«Данный проект находится на стадии обсуждения. С общественниками проговорили пять показателей, которые мы планируем учитывать. Это оценка удовлетворенности гражданами работы УК на платформе "Мой Новороссийск", отсутствие просроченной задолженности УК перед ресурсоснабжающими организациями, отсутствие предписаний и предостережений, наличие заключенного четырехстороннего соглашения между УК, УЖКХ, УГХ и "Безопасным городом", а также наличие совета многоквартирного дома»,– пояснил Григорий Ерылкин.

Действующую систему оценки работы УК признали несовершенной. Представители АНО «Наш дом» и руководители местных органов ТОС пришли к выводу, что система оценивания через платформу «Мой Новороссийск» не учитывает все аспекты работы управляющих компаний города, так как она основывается исключительно на сообщениях пользователей, доказать достоверность которых не всегда представляется возможным.

Управление городского хозяйства Новороссийска подготовило проект постановления «Об утверждении Порядка оценки деятельности и формирования рейтинга управляющих компаний». Первый пробный рейтинг с учетом новых критериев будет сформирован 7 ноября.

София Моисеенко