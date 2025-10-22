В Самаре спрос на новостройки вырос на 24% в третьем квартале

В третьем квартале этого года в Самаре было реализовано 423 лота на рынке новостроек —это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании системы мониторинга и аналитики недвижимости, подготовленном bnMAP.pro и ГК «Развитие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основной прирост обеспечил сегмент комфорт-класса, в котором была совершена 361 сделка. В третьем квартале прошлого года в этом сегменте было заключено 302 сделки, то есть на 20% меньше. Позитивная динамика наблюдается также в бизнес-сегменте: продан 61 лот против 39 годом ранее. Это на 56% больше. Доля ипотечных сделок снизилась с 74% до 61%.

На первичном рынке Самары средняя стоимость 1 кв. м за год выросла на 10,8% и составила 159,7 тыс. руб.

Большинство предложений и потребительского интереса сосредоточено в сегменте комфорт-класса. Ключевыми факторами выбора квартиры становятся расположение ЖК и потенциал территории.

Руфия Кутляева