«Водоканал» планирует устранить утечки воды в Новороссийске до конца октября

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях, что МУП «Водоканал» планирует ликвидировать все аварийные утечки на городских сетях до конца месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние 20 дней предприятие устранило 174 повреждения трубопроводов. На 21 октября по заявкам жителей оставались открытыми 31 точка с протечками.

Утечка произошла 20 октября на пешеходном переходе по улице Видова рядом со Свято-Успенским храмом. Аварийная бригада устранила ее, однако на следующий день вода снова била из трубы. Ситуацию повторно устранили.

Серьезная протечка была зафиксирована на улице Пролетарской, 16 — вода текла по тротуару до улицы Тихоступа. На вчерашний день утечка устранена. Аналогичные работы проведены на улице Энгельса, 74.

При этом на водоводе по улице Магистральной из-под хомута течет вода, но для устранения повреждения потребуется отключение всего города. В «Водоканале» отметили, что потери минимальные, и замена данного участка не входит в первоочередные планы.

Екатерина Голубева