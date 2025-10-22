Здание журфака СПбГУ на Васильевском острове отреставрируют

Специалисты приведут в нормальное состояние доходный дом А. Г. фон Нидермиллера. Сейчас там находится Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия. Ремонт разрешено вести с 8 октября 2025 года по 15 мая 2026-го.

За фасадом здания скрывается история петербургского предпринимательства и неприметной красоты, которая формирует истинную атмосферу старого города. Доходный дом был построен 1913-1915 гг. М. Ф. Переулочным. В объекте был спроектирован ряд крупных помещений для различных контор. Спустя два года после завершения строительства часть из них объединили и обустроили кинематограф. В 1920-е здание стало школой, а с 1974 помещения занимает журфак СПбГУ.

Татьяна Титаева