Аэропорт Геленджика возобновил работу после временных ограничений

Аэропорт Геленджика полностью восстановил работу после снятия временных ограничений на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Введенные утром ограничения были связаны с мерами по обеспечению безопасности полетов. Во время действия запретов два самолета ушли на запасные аэродромы.

За период 21–22 октября Росавиация несколько раз приостанавливала работу южных аэропортов. Вечером 21 октября ограничения действовали в Краснодаре, но ночью на 22 октября аэропорт возобновил работу. Утром аналогичные меры вводились также в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 22 октября дежурные средства ПВО России сбили два украинских беспилотника над территорией Крыма. Всего с 07:00 до 11:00 мск были перехвачены 13 БПЛА — восемь над Дагестаном, три над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

Анна Гречко