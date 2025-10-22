Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Временные ограничения в аэропорту Геленджика сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 22 октября в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты по требованиям безопасности. Согласно данным пресс-службы аэропорта, в настоящее время терминал возобновил свою работу в штатном режиме.

На время действия ограничений два самолета в аэропорту Геленджика были направлены на запасные аэродромы.

София Моисеенко

Новости компаний Все