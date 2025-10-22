В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Временные ограничения в аэропорту Геленджика сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 22 октября в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты по требованиям безопасности. Согласно данным пресс-службы аэропорта, в настоящее время терминал возобновил свою работу в штатном режиме.

На время действия ограничений два самолета в аэропорту Геленджика были направлены на запасные аэродромы.

София Моисеенко