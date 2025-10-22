На фабрике мороженого в Краснодаре нашли 35 кг продуктов без сроков годности
Прокуратура Центрального административного округа Краснодара выявила нарушения федерального законодательства при производстве пищевой продукции на одном из предприятий, специализирующихся на выпуске мороженого. Проверка проводилась в целях контроля соблюдения норм качества и безопасности, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа в своем Telegram-канале.
Как установили специалисты ведомства, в морозильной камере предприятия при температуре –18 градусов хранилась продукция животного происхождения без маркировки дат выработки и сроков годности. В числе выявленного — более 19 кг готового мороженого, свыше 9 кг замороженной рыбы и около 7 кг мяса. Эти факты нарушают требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Как сообщил «Ъ-Кубань» источник, знакомый с ситуацией, речь может идти о АО фирме «Авис». Предприятие зарегистрировано в Краснодаре 11 июля 1996 года и работает в сфере производства мороженого.
По итогам проверки должностное лицо компании привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) требований технических регламентов). Суд назначил штраф в размере 20 тыс. руб., который впоследствии был оплачен.
Кроме того, руководителю организации внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное лицо также понесло дисциплинарное взыскание. Нарушения устранены в полном объеме.