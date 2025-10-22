Мэр Новороссийска напомнил про MAX после сбоев в Telegram
Глава Новороссийска Андрей Кравченко напомнил жителям о своем аккаунте в российском мессенджере MAX. Мэр города написал об этом пост в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск
В работе Telegram у российских пользователей продолжаются сбои. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что технические неполадки, связанные с мессенджером, в последнее время участились.
Глава города напомнил, что публикует всю информацию и актуальные новости Новороссийска в своем аккаунте в российском мессенджере MAX, оставив ссылку для подписки.