Минимущество КБР продает автодром «Кавказ-Автосити» на аукционе за 30 млн рублей

Минимущество Кабардино-Балкарии проводит приватизацию АО «Кавказ-Автосити». На торги выставлен пакет из 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций компании, что составляет 100% ее уставного капитала. Лот размещен на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная стоимость лота — 30,1 млн руб. Размер задатка для участия в аукционе — 3 млн руб, шаг торгов — 1,5 млн руб.

Прием заявок идет с 20 октября по 14 ноября 2025 года. Ценовые предложения принимаются 24-25 ноября. Торги проходят в формате открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

В материалах дела указано, что основанием для приватизации стало распоряжение Минимущества КБР от 9 октября 2025 года № 937. Компании принадлежат земельные участки площадью 2,94 га.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кавказ-Автосити» зарегистрировано в 2016 году в селе Урвань (КБР). Основной вид деятельности — деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Учредитель — Минимущество КБР. Уставный капитал компании — 71,4 млн руб.

В 2023 году суд возбудил дело о банкротстве АО «Кавказ-Автосити», которое с 2016 года должно было реализовать проект строительства автодрома в Урвани. Предприятие создала Кабардино-Балкарская Республика для воплощения масштабной инициативы.

Проект запустил Юрий Коков, возглавлявший республику. Он предложил построить центр высшего водительского мастерства с разными видами трасс. К проектированию привлекли Германа Тильке — архитектора трасс Формулы-1, сообщала пресс-служба главы КБР. Первые заезды планировали провести в мае 2018 года в рамках кубка России по дрэг-рейсингу. Однако центр так и не возвели.

По данным налоговой службы, задолженность «Кавказ-Автосити» по налогам и сборам достигла 2,5 млн руб.

Инвестором выступило нальчикское ООО «КИВСИ», учредителем которого значится кипрская компания Jonkosure Ltd. Минимущество через суд пытается взыскать с «КИВСИ» 500 тыс. руб. арендной платы за участки, где должен был разместиться «Кавказ-Автосити».

Тат Гаспарян