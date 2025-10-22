Жителя Сочи, планировавшего вступить в ВСУ, арестовали
Суд арестовал задержанного в Сочи россиянина 1993 года рождения, которому инкриминируют участие в деятельности проукраинской террористической организации и публикацию призывов к финансированию ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Задержанный в Сочи мужчина заключен под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной террористической по законодательству РФ.
Фигурант намеревался вступить в проукраинское формирование, а также распространял материалы с призывами спонсировать Вооруженные силы Украины.