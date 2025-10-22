Росстандарт сообщил об отзыве более 8 тысяч хэтчбеков Lada Xray

Росстандарт сообщил об отзыве хэтчбеков Lada Xray для установки модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отзыву подлежат 8 209 автомобилей, произведенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. В компании отметили, что владельцы этих машин будут уведомлены о необходимости дооснащения и смогут обратиться в сервисные центры для бесплатной установки модуля.

Андрей Сазонов