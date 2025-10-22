ЗакС Петербурга принял в первом чтении корректировку бюджета на 2025-2027 годы

Депутаты парламента Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении изменение бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. После корректировки доходы города в этом году составят 1,387 трлн рублей — +4,5% к утвержденному бюджету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дополнительные доходы, по словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, позволят на 40 млрд рублей сократить плановый дефицит и увеличить финансирование социальной сферы. Так, например, 12,7 млрд будут направлены на зарплаты бюджетникам, 9,1 млрд — на выплаты участникам военной операции и их семьям. При этом, на прошлой неделе стало известно, что петербургские власти задним числом отменили выплату в 1,6 млн руб. добровольцам СВО.

Основной прирост, по расчетам Смольного, будет обеспечен за счет налога на прибыль физических лиц (НДФЛ) — +51 млрд к нынешним 553,5 млрд рублей. При этом на 22 млрд (-5,7%), до 367 млрд рублей, сократятся поступления от налога на прибыль организаций. Такая динамика все также объясняется падением поступлений от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

Режим КГН был отменен в 2023 году. Тогда налоговые отчисления от бывших участников КГН сократились сразу на 63% по сравнению с 2022-м и составили 85 млрд рублей. В текущем году 60% налога на прибыль зачисляется в бюджет региона, в котором компания зарегистрирована, а 40% — собирается на уровне федерального казначейства, и уже оттуда средства распределяются между субъектами РФ.

«Величина поступлений налога от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков в бюджет во многом определяется финансовыми результатами компаний, ведущих деятельность в различных отраслях, в том числе экспортно ориентированных»,— говорится в пояснительной записке к корректировке.

Расходы Петербурга в 2025 году, согласно корректировке, увеличатся на 1,3% с 1,491 до 1,510 трлн руб. Дефицит будет сокращен с 163,1 до 122,9 млрд руб. На 1 января государственный долг Петербурга, по подсчетам Смольного. составит 71,2 млрд. руб.

За предложенную корректировку проголосовали 47 депутатов, против — два.

Надежда Ярмула