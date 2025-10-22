Заполняемость отелей Геленджика летом достигла 80%

Летом 2025 года средняя заполняемость объектов размещения в Геленджике достигла 80%. Об этом «Деловой Газете. Юг» сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным ведомства, курорт посетили около 2 млн туристов. Геленджик предлагает широкий спектр развлечений: прогулки по набережной, посещение кафе, ресторанов и городских скульптур, а также активный отдых — походы в горы, исследование ущелий и водопадов.

Эксперты отмечают, что мягкий климат, живописная природа и развитая инфраструктура делают Геленджик одним из самых популярных курортов России, обеспечивая стабильный рост туристического потока.

Ранее сообщалось, что Геленджик входит в топ-10 самых востребованных направлений для отдыха с детьми.

Екатерина Голубева