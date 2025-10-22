Началось расширение последнего двухполосного участка южного подъезда к Ставрополю

Участок федеральной трассы «Кавказ» длиной 10 километров в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края станет четырехполосным. Работы стартовали 20 октября при участии губернатора Владимира Владимирова и главы Росавтодора Романа Новикова, сообщила пресс-служба главы региона.

Цель реконструкции — увеличить количество полос с двух до четырех, повысить пропускную способность и безопасность дороги. Сейчас здесь ежедневно проезжают около 20 тысяч автомобилей, и двух полос уже недостаточно для такого потока. После обновления пропускная способность возрастет в полтора раза — до 30 тысяч машин в сутки, а встречные потоки разделят барьерным ограждением, чтобы предотвратить лобовые столкновения.

Кроме расширения проезжей части, капитально отремонтируют 15 пересечений и примыканий, укрепят обочины, заменят и удлинят девять водопропускных труб. На участке появится новое освещение, термопластиковая дорожная разметка, обновят дорожные знаки, установят четыре автобусные остановки с павильонами в хуторах Темнореченский и Польский. Модернизация сделает дорогу одной из самых безопасных в регионе и снизит заторы в часы пик. Во время строительства организация движения сохранится на двух полосах. Окончание работ планируют к концу 2027 года.

Этот участок трассы связывает Невинномысск, Кавказские Минеральные Воды, восточные районы края со Ставрополем и входит в крупнейший транспортный коридор Юга России и Северного Кавказа, что усиливает его стратегическое значение для региона и экономики страны.

Станислав Маслаков