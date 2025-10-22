На Ставрополье оштрафовали организацию за опасную эксплуатацию дамбы

Георгиевская межрайонная прокуратура оштрафовала организацию за нарушение требований безопасности при эксплуатации дамбы пруда, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

В ходе проверки выяснилось, что юридическое лицо эксплуатирует гидротехническое сооружение без декларации безопасности и без обязательного договора страхования гражданской ответственности. Такие нарушения создают риск чрезвычайных ситуаций с угрозой жизни и здоровью людей, а также могут нанести вред окружающей среде.

По итогу прокурорских постановлений организация и её руководитель привлечены к административной ответственности по статье 9.2 КоАП РФ с общей суммой штрафов 22 тысячи рублей. Прокуратура взяла ситуацию под контроль, требуя устранения выявленных нарушений.

Станислав Маслаков