На набережной Геленджика посадят тюльпаны и гиацинты

На этой неделе на набережной Геленджика начнется высадка цветов. Как сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале, в прогулочной зоне планируется посадить 37 тыс. тюльпанов и гиацинтов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Осенью на клумбах Геленджика собираются высадить около 150 тыс. растений. На Геленджикском проспекте уже посадили виолы, астры, хризантемы и декоративную капусту. Работы должны завершить в срок до начала ноября.

До конца года в Геленджике высадят деревья и кустарники в сквере в микрорайоне Парус, на Геленджикском проспекте, улице Айвазовского и в районе памятника морякам-торпедникам. Сосны, сливы и дубы были выращены в питомниках Краснодарского края.

В 2026 году, по словам Алексея Богодистова, планируется создать зеленые изгороди на въездах со стороны Джубги и Новороссийска и вдоль 3-го километра Сухумского шоссе. На парковке у пересечения улицы Морской и проспекта Геленджикского высадят лавровишни, а в районе Буревестника и на Лермонтовском бульваре рядом с аркой добавят пальмы вашингтонии.

София Моисеенко