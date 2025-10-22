Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области отправили в Сербию и Абхазию 11 тонн рыбы

За неделю из Ростовской области экспортировали более 11 тонн замороженной рыбы в Сербию и Абхазию. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхoзнадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Вся партия прошла проверку на соответствие санитарным требованиям. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция пригодна для употребления»,— пояснили в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовская область входит в тройку регионов-лидеров страны по объемам сельскохозяйственного производства и экспортному потенциалу продукции.

Валентина Любашенко

