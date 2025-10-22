В Карачаево-Черкесии проверяют смерть новорожденного из-за халатности врачей

В Карачаево-Черкесской Республике Следственный комитет проводит проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре Черкесска, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Младенец погиб из-за ненадлежащей медицинской помощи при родах, утверждают местные СМИ. Девушка 21 года, мать ребенка, пришла в центр 9 октября 2025 года. На УЗИ выявили петлю пуповины вокруг шеи плода, что могло представлять угрозу, но медперсонал не отреагировал должным образом. Родственники обвиняют врачей в халатности и заявляют, что ребенка не пытались спасти.

По приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, временный руководитель следственного управления в регионе В. С. Хорольский должен доложить о ходе процессуальной проверки по статье 293 УК РФ — халатность.

По данным Минздрава Карачаево-Черкесии, проводится внутренняя служебная проверка. Окончательные причины установят после экспертизы. Семья младенца получала справки о рождении и смерти в один день.

Станислав Маслаков