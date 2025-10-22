Суд конфисковал имущество семьи экс-чиновницы администрации Симферополя

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций о передаче в доход государства имущества семьи бывшего руководителя управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя Елены Шапиловой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имущество, в том числе жилой дом стоимостью более 10 млн руб., было обращено в собственность государства по иску прокуратуры, поскольку его приобретение не подтвердили законными доходами. Спор касался активов, полученных в период, когда Елена Шапилова занимала должности заместителя председателя горсовета, а затем — начальника профильного управления администрации.

Защита бывшего чиновника и ее мужа пыталась оспорить решение, указывая на нарушения процедуры, отсутствие полного доступа к материалам дела и ошибки в экспертной оценке стоимости строительства дома. Однако кассационный суд признал эти доводы необоснованными.

В 2023 году Верховный суд Республики Крым приговорил Шапилову к наказанию по делу о получении взятки в размере более 2,5 млн руб. от представителей спортивных организаций, которым выделялись субсидии из федерального бюджета.

Екатерина Голубева