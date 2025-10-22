В Дагестане судят жителя за мошенничество с жилищным сертификатом

Прокуратура Дагестана передала в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с государственным жилищным сертификатом на сумму свыше 5,3 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017 году мужчина вместе с сообщниками предоставил в Минтруд республики ложные сведения об отсутствии жилья и необходимости улучшения жилищных условий для 8 человек семьи, чтобы получить социальную выплату. Деньги были выданы на основании сертификата, который затем обналичили, используя фиктивный договор купли-продажи земельного участка с жилым домом.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. Обвиняемого подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество с крупным ущербом.

Станислав Маслаков