В Новороссийске нашли бомбу времен войны рядом с жилыми домами

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с жилым сектором в Мысхако. Об этом сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Авиационная осколочная бомба (АО-15) была найдена при производстве земляных работ в лесном массиве в районе села Мысхако. Как отметил Александр Гавриков, в 100-150 м от места обнаружения авиабомбы располагаются жилые дома.

Осколочную бомбу уничтожили на полигоне в станице Раевской силами специалистов Донского спасательного центра МЧС России.

София Моисеенко