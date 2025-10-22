В Новороссийске подали отопление в 455 жилых домов

В Новороссийске продолжается поэтапное подключение отопления. Как сообщил и.о. заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, по данным на вечер 21 октября теплоснабжение подали в 623 объекта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Рафаэля Беглярова, отопление уже подается в 455 многоквартирных домов, 36 школ, 29 детских садов и 19 медицинских учреждений, а также в 84 прочих объекта.

«Работы по подключению остальных домов и социальных объектов продолжается в штатном режиме»,– написал чиновник в своем Telegram-канале.

Пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона, как ранее поясняли в АО «АТЭК», могут занять до 5 дней.

София Моисеенко