Экс-начальник ГУФСИН по Пермскому краю ликвидирует ИП в Петербурге

Бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь подал заявление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Фото: vk.com / public193358828 Экс-глава ГУФСИН РФ по Пермскому краю Юрий Лымарь

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Бизнес господина Лымаря в Петербурге был связан с арендой и управлением недвижимым имуществом, он действовал с конца марта этого года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Юрий Лымарь возглавлял пермский главк ФСИН с октября 2019-го по декабрь 2022 года. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. До работы в Пермском крае он в течение десяти лет руководил УФСИН по Псковской области.

Андрей Маркелов