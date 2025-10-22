В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения утром 22 октября
Росавиация ввела временный запрет на прием и отправку самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Фото: Саркис Айвазян
Режим начал действовать утром 22 октября, около 10:00. В агентстве отметили, что меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
За последние двое суток Росавиация несколько раз приостанавливала работу аэропортов на юге страны. Вечером 21 октября были введены ограничения в аэропорту Краснодара, но ночью полеты там возобновили. Утром 22 октября аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.