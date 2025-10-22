Запуск стационара для спасения дельфинов в Анапе отложили из-за проблем с водоотведением

В Анапе откладывается запуск экстренного стационара центра помощи морским млекопитающим «Дельфа». Как сообщили в организации, объект готов к работе, однако не может быть введен в эксплуатацию из-за отсутствия подключения к системе водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным центра, единственная возможность подключения к канализации принадлежит частным владельцам, которые отказались предоставить доступ. Сейчас ведется оформление разрешений на прокладку отдельной коммуникации. В центре отмечают, что технически это возможно, но потребует времени и дополнительных затрат.

В «Дельфе» подчеркнули, что отсутствие функционирующего стационара затрудняет лечение и реабилитацию выбрасывающихся на берег морских млекопитающих.

21 октября на Центральном пляже Анапы выбросило двух дельфинов-белобочек. Одна особь погибла до прибытия специалистов, второй дельфин смог самостоятельно покинуть мелководье.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», весной 2025 года Центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что планирует построить в Анапе первый в России экстренный стационар для лечения морских млекопитающих. Точные сроки строительства не назывались.

Екатерина Голубева