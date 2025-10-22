Перинатальный центр Ставрополя закроют на две недели для дезинфекции

Перинатальный центр в Ставрополе приостановит прием рожениц на две недели — с 28 октября по 10 ноября 2025 года. Причина — ежегодная профилактическая дезинфекция согласно приказу министерства здравоохранения Ставропольского края, который предписывает проводить плановую санитарную обработку акушерских стационаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В этот период пациенток будут госпитализировать в другие медицинские организации региона с учетом группы риска и состояния. При этом консультативно-диагностическая поликлиника при перинатальном центре продолжит работать в обычном режиме.

Перинатальный центр в Ставрополе принимает беременных женщин только из группы высокого риска — по приказу министерства здравоохранения госпитализация других пациенток осуществляется в другие учреждения 1–2-го уровней. Плановая госпитализация в центр проходит по направлению и с согласованием заведующего отделением. Система организации помощи беременным обновлена для повышения безопасности и учета рисков, что особенно важно при временном закрытии центра.

Станислав Маслаков