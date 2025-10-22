В Кисловодске несколько улиц остались без отопления из-за аварии

В Кисловодске из-за порыва теплосети диаметром 150 мм возможны перебои с отоплением в домах на улицах Окопная, проспекте Победы и улицах Чайковского и Садовая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Авария произошла на участке, обслуживаемом котельной «Набережная 1». Из-за низкого давления теплоносителя по Западному и Северному лучам возможны перебои в подаче тепла в домах, подключенных к центральному тепловому пункту на Садовой, 20. Без отопления могут остаться жители домов на улице Окопной (1, 1а, 14, 16, 16а), проспекте Победы (124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 151, 157, 159) и улице Чайковского (38, 38а).

Аварийная бригада работает на месте происшествия.

Константин Соловьев