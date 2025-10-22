Старшеклассница попала в больницу после неудачного побега из дома по простыням

Ученица 11-го класса попала в детскую больницу имени Раухфуса после неудачной попытки сбежать из дома, соообщает «Фонтанка». Незадолго до инцидента 17-летняя девушка поругалась с матерью, которая не разрешила школьнице погулять.

В ответ несовершеннолетняя открыла окно квартиры на проспекте Солидарности и попыталась спуститься со второго этажа с помощью связанных простыней. Удержаться оказалось сложно. В итоге старшеклассница получила тяжелые травмы. Врачи диагностировали у нее травмы позвоночника, перелом стопы и ушиб головы.

Андрей Маркелов