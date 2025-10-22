На Дону треть вакансий для инвалидов открыто в сфере продаж

В Южном федеральном округе открыто 26,3 тыс. вакансий для людей с ОВЗ. В Ростовской области работодатели разместили более 7,7 тыс. предложений. Несмотря на рост числа вакансий, реальная занятость людей с инвалидностью остается невысокой. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Наибольшая доля сотрудников с инвалидностью зафиксирована в Дальневосточном (15%) и Сибирском (13%) федеральных округах. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 12%, в остальных регионах — 9-11%.

В Ростовской области больше всего вакансий для людей с инвалидностью предлагают в сфере продаж — более 2,5 тыс. (32% от общего числа). На втором месте транспорт и логистика — более 1,5 тыс. предложений (20%). Далее следуют домашний и обслуживающий персонал — более 1,4 тыс. (18%), маркетинг, реклама и PR — более 1,1 тыс. (14%), рабочие профессии — более 1 тыс. (13%).

Более половины опрошенных (53%) не сталкивались с трудностями при адаптации, но для 28% сложности возникали в первое время. Чаще всего сотрудники с ОВЗ отмечали отсутствие наставника (21%), закрытость коллег (16%), отсутствие доступной среды в офисе (14%). При этом 35% не видели никаких барьеров при выходе на новое место.

Комфорт рабочей среды респонденты из Ростовской области оценили в среднем на 2,9 балла по шкале от 1 до 5. Сложность поиска работы для соискателей с инвалидностью участники оценили в среднем на 2,1 балла из 5, что подтверждает: для людей с ОВЗ трудоустройство остается более сложным процессом.

«Инклюзивность на рынке труда — это не только вопрос социальной ответственности, но и важный инструмент развития компаний. Открывая больше возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья, работодатели получают мотивированных сотрудников и расширяют кадровый резерв»,— отметила директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко