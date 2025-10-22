Основательница стоматологической клиники вернулась на должность гендиректора через пару недель после ухода

Основательница стоматологической клиники «Астра-мед» Ирина Кузнецова вернулась на должность руководителя, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 21 октября.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что госпожа Кузнецова покинула пост гендиректора клиники, изменения в ЕГРЮЛ были внесены 8 октября 2025 года. Тогда ее должность заняла Марина Килина, которая руководит стоматологией «Астра» с 28 августа 2024 года.

ООО «Астра-мед» зарегистрировано в марте 2013 года, учредителем является директор Ирина Кузнецова. Выручка стоматологии за 2024 год составила 60,7 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб.