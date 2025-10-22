Прокуратура вернула в бюджет 35 млн рублей гранта у сельхозкооператива

Благодаря вмешательству надзорного органа удалось вернуть в бюджет 35 млн руб. гранта, выделенного сельхозкооперативу, который не соответствовал необходимым требованиям, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2019 году сельскохозяйственный кооператив получил грант на сумму около 70 млн рублей в рамках программы развития материально-технической базы кооперативов. Однако проверка прокуратуры выявила грубые нарушения условий соглашения: кооператив изначально не соответствовал критериям отбора, а также предоставил недостоверные сведения о расходовании средств господдержки в краевой минсельхоз. Приобретенное оборудование и транспорт фактически не использовались по назначению.

Суд подтвердил позицию прокуратуры и обязал вернуть в бюджет 35 млн рублей, оставшуюся часть гранта предприятие вернуло добровольно. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры региона.

Станислав Маслаков