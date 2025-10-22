Облачная погода без дождей установится в Петербурге 22 октября

Петербург останется на периферии антициклона с востока 22 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, обойдется без дождей.

Воздух прогреется до 7-9 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутат петербургского парламента Алексей Цивилев попросил Минстрой пересмотреть федеральные нормативы начала отопительного сезона.

Андрей Маркелов