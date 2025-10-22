Ставрополь получил две награды на Всероссийском конкурсе «Здоровые города»

Ставрополь занял первое место в номинации за лучший проект по развитию физической активности среди населения на Всероссийском конкурсе «Здоровые города России — 2025». Программа «Формула правильного питания» заняла третье место, написал глава города Иван Ульянченко в своих социальных сетях.

В этом году на конкурс подали более 100 заявок из 20 регионов России. Итоги подвели на Петербургском международном форуме здоровья. Ставрополь участвует в международном проекте Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» почти 30 лет. С 2010 года город является учредителем Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». С 2019 года Ставрополь ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе и показывает высокие результаты. В городе реализуют программы, которые поддерживают активное долголетие, укрепляют семейные ценности и продвигают культуру здорового образа жизни.

Кроме участия в конкурсах, Ставрополь ежегодно проводит мероприятия ко Дню здоровья. В них входят спортивные соревнования, лекции, экскурсии, фотовыставки и конкурсы рисунков. Также устраивают акции для социально уязвимых групп населения. Главным событием остается городской Фестиваль здоровья, на котором образовательные и культурные учреждения, а также семьи борются за звание самых здоровых. Победители получают дипломы, подарки и денежные премии.

Станислав Маслаков