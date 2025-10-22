На Центральный пляж Анапы выбросило двух дельфинов

21 октября на Центральном пляже в Анапе выбросило двух дельфинов-белобочек. Очевидцы вызвали специалистов, однако к моменту прибытия — спустя около 50 минут — одна особь погибла. Об этом сообщает центр «Дельфа».

По данным центра, это была взрослая самка в крайне истощенном состоянии. Биоматериалы переданы на исследование для установления причин гибели.

Второй дельфин, предположительно детеныш погибшей самки, оказался жив и находился в удовлетворительном состоянии. После первичного осмотра волонтеры поддерживали его в воде. Спустя некоторое время животное самостоятельно уплыло от берега. Специалисты считают, что шансы на выживание у него есть, однако повторный выброс не исключен.

Волонтеры продолжили ночное наблюдение побережья. В центре подчеркнули, что при выбросе морских млекопитающих не следует пытаться вернуть их в море самостоятельно — необходимо сообщить о происшествии по горячей линии и дождаться специалистов.

Также в «Дельфе» сообщили, что запуск экстренного стационара для лечения дельфинов задерживается из-за отсутствия подключения к системе водоотведения. Организация занимается оформлением разрешений для прокладки отдельной коммуникации.

Екатерина Голубева