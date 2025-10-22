В Дагестане начальницу почты приговорили к условному сроку за хищение миллиона

В Дагестане экс-начальница отделения почтовой связи «Аладаш» Магарамкентского почтамта Ирина Гамидова приговорена к двум годам лишения свободы условно за присвоение свыше 1 миллиона рублей из бюджетных средств, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Дагестану.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С июня 2021 по декабрь 2022 года она вносила завышенные суммы в реестры выплат государственных пособий, а разницу забирала себе. Махинации раскрыли сотрудники УФСБ по республике.

Суд учел раскаяние обвиняемой и добровольное возмещение ущерба, поэтому счел возможным условный срок. Решение суда вступило в законную силу.

Станислав Маслаков