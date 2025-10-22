В Сочи холодная весна сократила урожай чая на 13%

Урожай зеленого чайного листа на плантациях курорта в 2025 году снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. Чаеводческие предприятия собрали 252 т против 289 т годом ранее, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Причиной называют холодную весну: в мае и начале июня температура не поднималась выше +20 °C, что замедлило рост чайных кустов. Обычно основной сбор проходит с мая по сентябрь, когда листья достигают оптимального качества.

Лидером по объемам осталась Мацестинская чайная фабрика — 173,7 т (на 34,1 т меньше, чем в 2024-м). «Солохаульский чай» собрал 54,4 т (–3,9 т), «Хоста-чай» — 15,4 т (+0,8 т), «Шапсугский чай» — 8,3 т (+0,3 т).

На черноморском побережье под чайные насаждения отведено 1,2 тыс. га, из которых в эксплуатации — 406 га. Еще 350 га находятся на реконструкции: их постепенно переводят в листосборные территории в рамках стратегии развития Сочи до 2035 года.

Для укрепления отрасли три предприятия — «Хоста-чай», «Солохаульский чай» и «Объединение Краснодарский чай» — создали кооператив. Совместно они восстанавливают плантации, готовятся к строительству перерабатывающего завода и внедряют новое оборудование.

С 2017 года в крае действует программа господдержки чаеводов. Субсидии выделяются на уход за плантациями и капельное орошение. Однако последние два года финансирование приостановлено из-за отсутствия зарегистрированных земельных прав у предприятий — обязательного условия для получения средств.

Несмотря на трудности, спрос на крупнолистовой чай ручного сбора вырос на 20% по сравнению с 2024 годом. Этому способствовала популярность бренда «Чай Краснодарский» на внутреннем рынке.

Нурий Бзасежев