Движение по Витебскому проспекту ограничили с 22 октября из-за установки ограждений

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о дорожных ограничениях в Московском районе города. Они вступили в силу с 22 октября.

Как уточнили в ГАТИ, на период до 30 октября движение будет ограничено по Витебскому проспекту — на участке от Заставской до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице — от Парковой до Лиговского проспекта, а также по Лиговскому проспекту у пересечения с Воздухоплавательной улицей. В этой локации будут вестись работы по размещению временных ограждений.

Водителей просят сохранять бдительность, обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда указанных участков.

Прежде «Ъ-СПб» писал об ограничении движения по Малоохтинскому проспекту из-за ремонта до середины ноября.

Андрей Цедрик