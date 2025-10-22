В Невинномысске откроют капсулу времени с посланием комсомольцев 1975 года

В Невинномысске в среду, 29 октября, на бульваре Мира состоится торжественное вскрытие капсулы времени, заложенной комсомольцами ровно 50 лет назад в 1975 году. Начало церемонии запланировано на 15:00, сообщил в своем telegram-канале мэр города Михаил Миненков.

В послании хранятся воспоминания и мечты молодежи того времени, отражающие ключевые моменты жизни и развития Невинномысска. Михаил Миненков пригласил всех жителей стать свидетелями этого события и вместе с горожанами прочитать письмо из прошлого. Он подчеркнул, что это редкий шанс прикоснуться к историческому наследию, осознать значимость комсомольского движения и выразить уважение его ветеранам.

Мемориальный камень с письмом установлен на бульваре Мира возле Дворца культуры «Химиков» с 1975 года, памятник высотой 2 метра украшен комсомольским значком и золотыми надписями, посвященными молодежи будущего 2025 года.

Станислав Маслаков