На Дону в 48 тоннах подсолнечника нашли семена амброзии полыннолистной

На складе индивидуального предпринимателя в Куйбышевском районе в 48 тоннах подсолнечника нашли семена амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По факту обнаружения карантинного объекта предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Зараженную партию направили на предприятие, использующие технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Биологическая и технологическая опасность амброзии полыннолистной заключается в мощной надземной массе и корневой системе. Таким образом, амброзия угнетает культурные растения, а плодородие почвы резко снижается. Наиболее часто от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.

Мария Хоперская