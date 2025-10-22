Два жителя Ямала провалились в полынью на снегоходе

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) два жителя на снегоходе «Буран» провалились в полынью, сообщили в окружном МЧС. Один из них выжил, другой, по предварительным данным, утонул.

Инцидент произошел 21 октября в 3-4 км от устья реки Среднее Мессо — место происшествия находится в 40 км к северо-западу от поселка Тазовский. Один из жителей смог самостоятельно выбраться на берег и сообщил о произошедшем в единую дежурно-диспетчерскую службу Тазовского района. На поиски второго направлена группа «Ямалспас».

В МЧС добавили, что ледообразование на Ямале только начинается, и сейчас выходить на водоемы строго запрещено.

Напомним, на прошлой неделе в ЯНАО в результате столкновения баржи с лодкой на реке Обь два человека утонули и один пропал без вести. Инцидент произошел вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе.

Ирина Пичурина