В Нытве начнут взимать туристический налог

Депутаты Нытвенской думы приняли постановление о введении на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Платить налог будут предприятия и физические лица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению.

Налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям, несовершеннолетним, а также работникам организаций, зарегистрированных на территории Нытвенского округа.

По подсчетам администрации, туристический налог ежегодно может приносить в местный бюджет до 310 тыс. руб.