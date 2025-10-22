В Ставрополе два человека пострадали в ДТП

В Ставрополе из-за попутного столкновения автомобилей пострадали два человека. Авария случилась вечером 21 октября на улице Западный обход, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 42-летний водитель «Форда» слишком приблизился к попутному «Ауди», из-за чего автомобили столкнулись. За рулем «Ауди» была 35-летняя жительница Невинномысска.

В результате ДТП оба водителя пострадали. Им назначили амбулаторное лечение.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская