Россельхознадзор провел на Дону 94 консультирования по фитосанитарному контролю

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провел в Ростовской области 94 консультационных мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках консультирования специалисты давали разъяснения по организации и осуществлению государственного и муниципального контроля (надзора). Так, они провели 39 консультирований в области карантина растений, семь консультирований в области карантина растений, в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна и в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Консультирование проводится по телефону, посредством видеоконференцсвязи, в ходе личного приема либо при проведении контрольных мероприятий.

Мария Хоперская

