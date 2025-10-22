Аэропорт Краснодара возобновил работу после ночных ограничений
Аэропорт Краснодара с 9 утра 22 октября возобновил прием и выпуск самолетов. Ограничения, введенные вечером 21 октября, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
Воздушная гавань вводила меры для обеспечения безопасности полетов. Это уже второй случай ночного закрытия аэропорта подряд.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 21 октября в Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников. Сигнал тревоги поступил в 21:57 по московскому времени.