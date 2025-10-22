Под Волгоградом директора фирмы подозревают в выпуске подпольных ветпрепаратов

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении гендиректора коммерческой организации, специализирующейся на ветеринарной деятельности, уголовное дело о незаконном производстве и сбыте незарегистрированных лекарств (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, организация фигурантки имела лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, в том числе розничную торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения. В период с 2023 по 2024 год гендиректор организовала незаконное производство и реализацию препаратов, не прошедших госрегистрацию и не включенных в реестр лекарств для животных.

По указанию фигурантки организация изготавливала и распространяла незарегистрированные ветеринарные препараты. Обязательная экспертиза качества и процедура госрегистрации не проводились.

На территории предприятия в общей сложности произведено и реализовано незарегистрированных лекарственных средств для животных на сумму более 20 млн руб. Фигурантка полностью признала свою вину.

Павел Фролов