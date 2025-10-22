Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани отменили угрозу атаки БПЛА, действовавшую восемь часов

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили 22 октября в 5:46, сообщает МЧС России. Сигнал «Беспилотная опасность» был объявлен накануне вечером в 21:57.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки БПЛА сохранялась в течение почти восьми часов. В ведомстве подчеркнули, что режим предупреждения отменен, опасность для жителей Кубани отсутствует.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 22 октября дежурные средства ПВО перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России.

Анна Гречко

