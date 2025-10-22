Над Ростовской областью ночью сбили три беспилотника

Минувшей ночью над Ростовской областью сбили три беспилотника. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.

В целом над территорией РФ уничтожили 33 БПЛА: восемь —над территорией Брянской области, по четыре – над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по три — над Республикой Крым, над Псковской областью, над акваторией Черного моря, два —над территорией Новгородской области, по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областью.

Мария Хоперская