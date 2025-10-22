Антидепрессанты в Ростовской области за год подорожали на 9%

Средняя стоимость антидепрессантов в Ростовской области за год выросла на 9%, до 909 руб. Об этом сообщили в «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании «Контур.Маркет». Спрос на эти препараты в регионе увеличился на 14%.

В целом по России средняя цена антидепрессантов увеличилась на 5% — до более чем 1 тыс. руб. Максимальный рост цен за год зафиксирован в Пермском крае (+22%) и Свердловской области (+15%), В Тюменской области цена, наоборот, снизилась на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 5%.

Мария Хоперская