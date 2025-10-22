Под Пензой возбудили дело об организации незаконной азартной деятельности

В Кузнецке Пензенской области следствие по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело по факту организации незаконной азартной деятельности (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили нелегальное игорное заведение в нежилом здании по ул. Белинского, 82 в Кузнецке. Они изъяли свыше 10 тыс. руб. и 15 компьютеров.

Предположительно, указанное оборудование использовалось для игорной деятельности посредством выхода в интернет. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Павел Фролов