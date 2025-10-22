В Сызрани вандалы повредили памятник воинам-танкистам, начато расследование

Полиция проводит проверку информации о повреждении памятника воинам-танкистам в Самарской области. Инцидент произошел в Сызрани. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Поводом для проверки стала публикация в соцсетях. Автор сообщения утверждает, что неизвестные повредили мемориальные таблички на памятнике.

В полицию заявлений по этому факту не поступало. Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102.

Георгий Портнов